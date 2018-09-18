В Пентагоне прокомментировали крушение самолёта Ил-20

В Пентагоне заявили о непричастности коалиции во главе с США к крушению самолёта Ил-20 ВКС России.

Об этом рассказал официальный представитель коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* американский полковник Шон Райан.

«Коалиция не причастна к этому. Трудно комментировать, потому что это только произошло. И я уверен, что расследование уже проводится. Больше я ничего не могу комментировать», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпредство США при ООН выразило соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 у берегов Сирии.

18 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолёт Ил-20. Позднее в ведомстве указали, что произошло крушение самолёта, причиной которому стало то, что лётчики ВВС Израиля прикрывались им, подставив самолёт под огонь сирийских средств ПВО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.