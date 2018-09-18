США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

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Постпредство США при ООН выразило соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 у берегов Сирии.
США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
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«Я хочу выразить соболезнования нашему партнёру по Совету (Безопасности. — RT) — России — в связи с трагической гибелью людей, когда российский самолёт был сбит», — сказал спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Представители Швеции и Франции также выразили соболезнования.

В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН проходит заседание Совбеза, посвящённое политической и гуманитарной ситуации в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее в Минобороны России заявили, что инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

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