США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
- globallookpress.com
«Я хочу выразить соболезнования нашему партнёру по Совету (Безопасности. — RT) — России — в связи с трагической гибелью людей, когда российский самолёт был сбит», — сказал спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Представители Швеции и Франции также выразили соболезнования.
В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН проходит заседание Совбеза, посвящённое политической и гуманитарной ситуации в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее в Минобороны России заявили, что инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.