Израиль готов предоставить России информацию по инциденту с Ил-20
- globallookpress.com
Об этом сообщается в Twitter ведомства.
«Израиль предоставит всю необходимую информацию правительству России для изучения инцидента и подтверждения фактов в этом расследовании», — говорится в тексте.
При этом в Израиле добавили, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несёт Дамаск, Иран и движение «Хезболла».
В свою очередь, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».
Ранее в Минобороны России сообщили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.
В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.