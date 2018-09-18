Израиль готов предоставить России информацию по инциденту с Ил-20

В Армии обороны Израиля заявили о готовности предоставить российской стороне всю информацию, необходимую для расследования причин крушения самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Израиль предоставит всю необходимую информацию правительству России для изучения инцидента и подтверждения фактов в этом расследовании», — говорится в тексте.

При этом в Израиле добавили, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несёт Дамаск, Иран и движение «Хезболла».

В свою очередь, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».

Ранее в Минобороны России сообщили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.