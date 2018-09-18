СМИ: В Дамаске оценили соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу

Сирийские власти приветствуют решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Сирии.

«Сирийская Арабская Республика приветствует соглашение по Идлибу, о котором объявили вчера в Сочи, и подчёркивает, что это соглашение — результат интенсивных консультаций между САР и Российской Федерацией и координации действий двух стран», — рассказал собеседник агентства.

17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа.

Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.