СМИ: В Дамаске оценили соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу
- Reuters
Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Сирии.
«Сирийская Арабская Республика приветствует соглашение по Идлибу, о котором объявили вчера в Сочи, и подчёркивает, что это соглашение — результат интенсивных консультаций между САР и Российской Федерацией и координации действий двух стран», — рассказал собеседник агентства.
17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа.
Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.