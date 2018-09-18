СМИ: В Дамаске оценили соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу

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Сирийские власти приветствуют решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
СМИ: В Дамаске оценили соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу
  • Reuters

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Сирии.

«Сирийская Арабская Республика приветствует соглашение по Идлибу, о котором объявили вчера в Сочи, и подчёркивает, что это соглашение — результат интенсивных консультаций между САР и Российской Федерацией и координации действий двух стран», — рассказал собеседник агентства.

17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа. 

Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

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