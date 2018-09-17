Адвокат рассказал о переносе допроса Винника французскими следователями

Допрос россиянина Александра Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 1 октября.

Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на адвоката Винника Илиаса Спирлиадиса.

Ранее допрос был перенесён на 17 сентября.

Также сообщалось, что Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам официально опубликовал решение об одобрении экстрадиции Винника в Россию.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.