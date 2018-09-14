Верховный суд Греции опубликовал решение о выдаче Винника России
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- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческого адвоката Винника Илиаса Спирлиадиса.
Ранее стало известно, что Верховный суд Греции перенёс рассмотрение запроса Франции об экстрадиции Винника.
4 сентября греческий суд постановил выдать Винника российской стороне.
25 июля 2017 года россиянин Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.