Верховный суд Греции опубликовал решение о выдаче Винника России

Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам официально опубликовал решение об одобрении экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческого адвоката Винника Илиаса Спирлиадиса.

Ранее стало известно, что Верховный суд Греции перенёс рассмотрение запроса Франции об экстрадиции Винника.

4 сентября греческий суд постановил выдать Винника российской стороне.

25 июля 2017 года россиянин Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.