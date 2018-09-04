Верховный суд Греции перенёс рассмотрение запроса Франции на выдачу Винника

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Верховный суд Греции перенёс рассмотрение запроса французской стороны об экстрадиции россиянина Александра Винника на 19 сентября. Об этом RT сообщил адвокат Тимофей Мусатов.
Верховный суд Греции перенёс рассмотрение запроса Франции на выдачу Винника
  • AFP

«В Париж в итоге Александра не везут, поскольку дело перенесено на 19-е число. Попытка рассмотреть французский запрос, при этом отставив российский, обернулась для греческого правосудия провалом. Получилось ровно наоборот. Мы рассмотрели российское решение, которым крайне довольны, а французское приостановили до 19-го числа», — сказал он.

По его словам, сам Винник «доволен исходом, и теперь дело за политиками».

Ранее суд постановил выдать Винника российской стороне

Винник заявлял, что запрос Франции об экстрадиции необходим для того, чтобы выдать его США.

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