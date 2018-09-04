Верховный суд Греции перенёс рассмотрение запроса Франции на выдачу Винника
- AFP
«В Париж в итоге Александра не везут, поскольку дело перенесено на 19-е число. Попытка рассмотреть французский запрос, при этом отставив российский, обернулась для греческого правосудия провалом. Получилось ровно наоборот. Мы рассмотрели российское решение, которым крайне довольны, а французское приостановили до 19-го числа», — сказал он.
По его словам, сам Винник «доволен исходом, и теперь дело за политиками».
Ранее суд постановил выдать Винника российской стороне.
Винник заявлял, что запрос Франции об экстрадиции необходим для того, чтобы выдать его США.