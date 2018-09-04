Винник заявил, что запрос Франции об экстрадиции нужен для его выдачи США
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- globallookpress.com
«Во Франции я не был никогда. Поэтому Франция не может вести в отношении меня уголовное дело, если основываться на европейских законах. Их дело сфабриковано на основании американского обвинения. Французы хотят меня допросить», — цитирует РИА Новости Винника.
По словам россиянина, его допрос во Франции назначен на 17 сентября.
«Зачем меня нужно везти во Францию? Только для того, чтобы сразу выдать в США. Они не беспокоятся о законности, об обоснованности обвинения», — добавил он.
Ранее Верховный суд Греции постановил выдать Винника России.
Как заявлял адвокат Тимофей Мусатов, Франция и США проводят «спецоперацию» с целью экстрадиции россиянина.