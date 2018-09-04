Винник заявил, что запрос Франции об экстрадиции нужен для его выдачи США

Короткая ссылка
Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, считает, что запрос Франции об экстрадиции необходим для того, чтобы выдать его американской стороне.
Винник заявил, что запрос Франции об экстрадиции нужен для его выдачи США
  • ©Nicolas Economou
  • globallookpress.com

«Во Франции я не был никогда. Поэтому Франция не может вести в отношении меня уголовное дело, если основываться на европейских законах. Их дело сфабриковано на основании американского обвинения. Французы хотят меня допросить», — цитирует РИА Новости Винника.

По словам россиянина, его допрос во Франции назначен на 17 сентября.

«Зачем меня нужно везти во Францию? Только для того, чтобы сразу выдать в США. Они не беспокоятся о законности, об обоснованности обвинения», — добавил он.

Ранее Верховный суд Греции постановил выдать Винника России.

Как заявлял адвокат Тимофей Мусатов, Франция и США проводят «спецоперацию» с целью экстрадиции россиянина. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить