Винник заявил, что запрос Франции об экстрадиции нужен для его выдачи США

Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, считает, что запрос Франции об экстрадиции необходим для того, чтобы выдать его американской стороне.

«Во Франции я не был никогда. Поэтому Франция не может вести в отношении меня уголовное дело, если основываться на европейских законах. Их дело сфабриковано на основании американского обвинения. Французы хотят меня допросить», — цитирует РИА Новости Винника.

По словам россиянина, его допрос во Франции назначен на 17 сентября.

«Зачем меня нужно везти во Францию? Только для того, чтобы сразу выдать в США. Они не беспокоятся о законности, об обоснованности обвинения», — добавил он.

Ранее Верховный суд Греции постановил выдать Винника России.

Как заявлял адвокат Тимофей Мусатов, Франция и США проводят «спецоперацию» с целью экстрадиции россиянина.