Адвокат заявил, что Франция и США проводят «спецоперацию» для экстрадиции Винника

Ситуацию вокруг дела российского гражданина Александра Винника нельзя назвать иначе как спецоперацией с целью экстрадиции россиянина. Об этом заявил адвокат Тимофей Мусатов перед заседанием Верховного суда Греции.

По его словам, обвинение французской стороны «сформировано на американских документах», на которые они ссылаются, передаёт РИА Новости.

«Франция не проводила собственное расследование. Соответствующие службы Франции и США совместно действуют в рамках своей дружбы в НАТО. Это, можно сказать, военно-разведывательная операция, фактически спецоперация с целью заполучить голову Александра», — заявил адвокат.

Он отметил, что в деле наблюдается злоупотребление правом. Как считает Мусатов, обвинение для французов составляли прокуроры из США, поскольку использованы те же методы, что и в американском запросе.

«Александр ни разу не был во Франции, но французское обвинение говорит, что он, находясь на территории Франции, совершил преступление. И никого не волнует абсурдность обвинения, никто не собирается его проверять», — добавил он.

Ранее стало известно о переносе допроса Винника с участием французских следователей.

4 сентября, как ожидается, суд в Греции рассмотрит апелляцию на выдачу россиянина Франции.