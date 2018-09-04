Адвокат заявил, что Франция и США проводят «спецоперацию» для экстрадиции Винника
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По его словам, обвинение французской стороны «сформировано на американских документах», на которые они ссылаются, передаёт РИА Новости.
«Франция не проводила собственное расследование. Соответствующие службы Франции и США совместно действуют в рамках своей дружбы в НАТО. Это, можно сказать, военно-разведывательная операция, фактически спецоперация с целью заполучить голову Александра», — заявил адвокат.
Он отметил, что в деле наблюдается злоупотребление правом. Как считает Мусатов, обвинение для французов составляли прокуроры из США, поскольку использованы те же методы, что и в американском запросе.
«Александр ни разу не был во Франции, но французское обвинение говорит, что он, находясь на территории Франции, совершил преступление. И никого не волнует абсурдность обвинения, никто не собирается его проверять», — добавил он.
Ранее стало известно о переносе допроса Винника с участием французских следователей.
4 сентября, как ожидается, суд в Греции рассмотрит апелляцию на выдачу россиянина Франции.