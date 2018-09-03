Адвокат сообщил о переносе допроса Винника с участием французских следователей

Короткая ссылка
Допрос россиянина Александра Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 17 сентября.
Адвокат сообщил о переносе допроса Винника с участием французских следователей
  • ©Nicolas Economou
  • globallookpress.com

«Допрос сегодня не произошёл и не произойдёт, поскольку защита усмотрела нарушение прав и законных интересов Александра на защиту, а также нарушение законодательства», — сказал RT адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

По его словам, представители Франции хотели допросить на территории Греции Александра Винника, что, как он отметил, является нарушением закона.

«Они должны были дать отдельное поручение прокуратуре Греции и в присутствии адвоката задать ему вопрос. Поскольку не знакомы были с такой жёсткой нормой, они пытались это сделать в обход закона. Не получилось. Поэтому допрос перенесён на 17 сентября», — добавил Мусатов. 

Ранее допрос был перенесён на 3 сентября.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить