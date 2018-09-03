Адвокат сообщил о переносе допроса Винника с участием французских следователей

Допрос россиянина Александра Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 17 сентября.

«Допрос сегодня не произошёл и не произойдёт, поскольку защита усмотрела нарушение прав и законных интересов Александра на защиту, а также нарушение законодательства», — сказал RT адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

По его словам, представители Франции хотели допросить на территории Греции Александра Винника, что, как он отметил, является нарушением закона.

«Они должны были дать отдельное поручение прокуратуре Греции и в присутствии адвоката задать ему вопрос. Поскольку не знакомы были с такой жёсткой нормой, они пытались это сделать в обход закона. Не получилось. Поэтому допрос перенесён на 17 сентября», — добавил Мусатов.

Ранее допрос был перенесён на 3 сентября.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.