Глава МИД Китая примет участие в сессии ГА ООН в Нью-Йорке

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Министр иностранных дел Китая Ван И примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.
Глава МИД Китая примет участие в сессии ГА ООН в Нью-Йорке
  • ©Wiktor Dabkowski
  • globallookpress.com

«73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября откроется в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а 25 сентября пройдут общие прения. Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И во главе китайской делегации примет участие в работе и выступит с заявлением», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гэн Шуана, министр в том числе представит позицию Китая по наиболее важным международным и региональным вопросам.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит несколько инициатив относительно Донбасса и Крыма, которые станут для российской делегации «неприятным сюрпризом» во время заседания ГА ООН.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова Ельченко.

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