Встреча глав МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном пройдёт на Генассамблее ООН
- РИА Новости
«В начале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча министров стран — участниц этой сделки, на которой мы посмотрим, какие шаги предпринимаются для её сохранения», — заявил Лавров.
Отмечается, что в ходе переговоров было уделено особое внимание ситуации с СВПД.
12 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Соединённые Штаты методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД.
Он также отметил, что Россия вместе со всеми заинтересованными государствами сделает всё необходимое для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.