Встреча глав МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном пройдёт на Генассамблее ООН

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Министры иностранных дел стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном проведут встречу в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Встреча глав МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном пройдёт на Генассамблее ООН
  • РИА Новости

«В начале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча министров стран — участниц этой сделки, на которой мы посмотрим, какие шаги предпринимаются для её сохранения», — заявил Лавров.

Отмечается, что в ходе переговоров было уделено особое внимание ситуации с СВПД.

12 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Соединённые Штаты методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД.

Он также отметил, что Россия вместе со всеми заинтересованными государствами сделает всё необходимое для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

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