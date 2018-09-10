Куба представит в ООН проект резолюции о прекращении блокады США

Куба представит на 73-й Генассамблее ООН проект резолюции о необходимости прекращения блокады США. Об этом заявил посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Куба не откажется от своих принципов и не прекратит предъявлять свои претензии в отношении полной ликвидации экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США. В связи с этим 31 октября 2018 года кубинское правительство осудит продолжение этой политики и вновь представит ГА ООН проект резолюции», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, резолюция называется «Необходимость прекратить экономическую, коммерческую и финансовую блокаду, введённую Соединёнными Штатами Америки против Кубы».

Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что торговое эмбарго, введённое США, остаётся главным препятствием для развития экономики страны.

В январе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США.