Куба представит в ООН проект резолюции о прекращении блокады США

Короткая ссылка
Куба представит на 73-й Генассамблее ООН проект резолюции о необходимости прекращения блокады США. Об этом заявил посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь.
Куба представит в ООН проект резолюции о прекращении блокады США
  • © Rolf Schulten
  • globallookpress.com

«Куба не откажется от своих принципов и не прекратит предъявлять свои претензии в отношении полной ликвидации экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США. В связи с этим 31 октября 2018 года кубинское правительство осудит продолжение этой политики и вновь представит ГА ООН проект резолюции», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, резолюция называется «Необходимость прекратить экономическую, коммерческую и финансовую блокаду, введённую Соединёнными Штатами Америки против Кубы».

Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что торговое эмбарго, введённое США, остаётся главным препятствием для развития экономики страны

В январе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить