Куба представит в ООН проект резолюции о прекращении блокады США
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«Куба не откажется от своих принципов и не прекратит предъявлять свои претензии в отношении полной ликвидации экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США. В связи с этим 31 октября 2018 года кубинское правительство осудит продолжение этой политики и вновь представит ГА ООН проект резолюции», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, резолюция называется «Необходимость прекратить экономическую, коммерческую и финансовую блокаду, введённую Соединёнными Штатами Америки против Кубы».
Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что торговое эмбарго, введённое США, остаётся главным препятствием для развития экономики страны.
В январе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США.