Южная Корея отправила 93 человека в КНДР для подготовки к саммиту

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Южная Корея отправила 93 южнокорейских чиновника, журналиста и представителя технического персонала в КНДР для подготовки к саммиту, сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что для отправки делегации в Северную Корею было задействовано 19 автобусов.

Межкорейский саммит пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события вокруг Корейского полуостроваразвиваются в русле «дорожной карты» урегулирования, которую предложили Россия и Китай.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН прокомментировал межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.

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