Лавров: события вокруг КНДР развиваются в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты»

События вокруг Корейского полуострова развиваются в русле «дорожной карты» урегулирования, которую предложили Россия и Китай. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в рамках Форума молодых дипломатов на полях ВЭФ.

«В числе наших приоритетов — содействие мирному, политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и в целом проблем Корейского полуострова, потому что здесь речь идёт о создании устойчивой системы мира и безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Лавров отметил, что Москва выступает за формирование в АТР архитектуры равной и неделимой безопасности, которая основывалась бы на внеблоковых подходах.

Ранее сообщалось, что главы МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно в ходе встречи в Ханое обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также результаты визита южнокорейской делегации в КНДР.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН прокомментировал межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.