Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили вопросы корейского урегулирования
- Reuters
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи.
По данным ведомства, министры провели обмен мнениями об инициативах относительно продвижения денуклеаризации и установления мира на полуострове.
Кроме того, стороны пришли к согласию в том, что стратегические контакты между Токио и Сеулом продолжат укрепляться.
Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН прокомментировал межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.