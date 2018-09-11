Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили вопросы корейского урегулирования

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Главы МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно в ходе встречи в Ханое обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также результаты визита южнокорейской делегации в КНДР.
Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили вопросы корейского урегулирования
  • Reuters

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи.

По данным ведомства, министры провели обмен мнениями об инициативах относительно продвижения денуклеаризации и установления мира на полуострове.

Кроме того, стороны пришли к согласию в том, что стратегические контакты между Токио и Сеулом продолжат укрепляться.

Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН прокомментировал межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.

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