Эксперт назвал экстраординарным событием третий межкорейский саммит за год

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Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН прокомментировал межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.
Эксперт назвал экстраординарным событием третий межкорейский саммит за год
  • © REUTERS / Korea Summit Press Pool

«Третий саммит в течение одного года — это, конечно же, экстраординарное событие. Это говорит об интенсивности межкорейских отношений», — заявил он.

По его словам, с точки зрения дипломатического протокола это будет визит в КНДР, что говорит об очень высокой динамике двусторонних отношений и способствует укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове.

«Вольно или невольно это оказывает позитивное влияние и на американо-северокорейские отношения», — полагает Воронцов.

Он пояснил, что США занимают более сдержанную позицию, но столь активное участие Сеула в сотрудничестве с Пхеньяном невольно подталкивает Вашингтон к активизации связей и проявлению большей гибкости в отношениях с КНДР.

В июне старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН оценила итоги саммита США и КНДР.

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