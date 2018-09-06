Очередной межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября

Третий саммит КНДР и Южной Кореи пройдёт с 18 по 20 сентября в столице КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на спецпосланника президента Республики Корея Чон Ый Ёна.

«Стороны договорились провести трёхдневный саммит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября, а также организовать переговоры на высоком уровне в начале следующей недели, чтобы подготовиться к саммиту», — сказал он.

Отмечается, что представители Пхеньяна и Сеула также договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита.

Ранее сообщалось, что южнокорейские власти приняли решение отложить открытие офиса связи между КНДР и Южной Кореей.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.