Очередной межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября

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Третий саммит КНДР и Южной Кореи пройдёт с 18 по 20 сентября в столице КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на спецпосланника президента Республики Корея Чон Ый Ёна.

«Стороны договорились провести трёхдневный саммит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября, а также организовать переговоры на высоком уровне в начале следующей недели, чтобы подготовиться к саммиту», — сказал он.

Отмечается, что представители Пхеньяна и Сеула также договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита.

Ранее сообщалось, что южнокорейские власти приняли решение отложить открытие офиса связи между КНДР и Южной Кореей.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

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