Представители Китая и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Специальный представитель Соединённых Штатов по КНДР Стивен Биген и заместитель министра иностранных дел Китая Кун Сюанью провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КНР.

«Заместитель министра иностранных дел Китая, спецпредставитель правительства КНР по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью и специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Биген провели встречу в Пекине 12 сентября», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, в ходе встречи спецпредставители обсудили «продвижение процесса политического урегулирования на Корейском полуострове». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что события вокруг Корейского полуострова развиваются в русле «дорожной карты» урегулирования, которую предложили Россия и Китай. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН прокомментировал межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.