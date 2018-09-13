Представители Китая и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Специальный представитель Соединённых Штатов по КНДР Стивен Биген и заместитель министра иностранных дел Китая Кун Сюанью провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КНР.

«Заместитель министра иностранных дел Китая, спецпредставитель правительства КНР по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью и специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Биген провели встречу в Пекине 12 сентября», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в ходе встречи спецпредставители обсудили «продвижение процесса политического урегулирования на Корейском полуострове».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что события вокруг Корейского полуострова развиваются в русле «дорожной карты» урегулирования, которую предложили Россия и Китай.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН прокомментировал межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить