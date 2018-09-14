В Совфеде объяснили заявление главы МИД ФРГ о ключевой роли России в Идлибе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT объяснил заявление главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса о ключевой роли России в предотвращении гуманитарной катастрофы в Идлибе.

«Они опасаются, что, когда правительственные войска Сирии начнут наступление на Идлиб, поток мигрантов устремится опять в Европу. Это должна быть дорога с двусторонним движением — давайте работать вместе в этом направлении», — отметил Джабаров.

По его словам, Германия стремится отстаивать свои национальные интересы и проводить самостоятельный курс в урегулировании ситуации в Сирии.

«Европа, мне кажется, в глубине души давно поняла, что американцы играют исключительно для себя на этом театре военных действий. Их не интересует ни судьба беженцев, ни судьба мигрантов, более того, американцы по любому поводу вводят санкции, которые ставят Европу в очень тяжёлое положение. Европейский бизнес страдает от этих санкций, страдает от ограниченных связей с Россией, поэтому я думаю, что путь на некую самостоятельность проложен. Германия пытается играть самостоятельную роль, отстаивать свои интересы, мы это видим на примере «Серверного потока — 2», но это только первые робкие шаги», — заключил он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия играет ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в Идлибе.