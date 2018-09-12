В МИД Германии назвали темы предстоящей встречи Лаврова и Мааса

На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Германии Хайко Мааса будут обсуждаться ситуации в Сирии и на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть темы, которые очевидны. Не хочу предварять переговоры, но, конечно, Сирия станет одной из тем, и усилия по дипломатическому урегулированию. Думаю, будет поднята и тема Украины», — сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Отмечается, что переговоры пройдут в пятницу, 14 сентября, в Берлине.

18 августа президент России Владимир Путин провёл встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры, которые прошли во дворце Мезеберг в Германии, продолжались три часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор двух лидеров был обстоятельным и детальным.