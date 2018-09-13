Лавров и Маас в ходе переговоров обсудят ситуацию с СВПД
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«В числе других тем для обсуждения — урегулирование конфликта в Сирии, кризиса на Украине, пути нормализации отношений Россия — ЕС, оздоровления взаимодействия по линии Россия — НАТО, обстановка на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке, проблематика сохранения СВПД с учётом выхода из него США, стратегической и региональной стабильности, нераспространения ОМУ, контроль над вооружениями и разоружение, включая аспекты ОЗХО», — заявила в ходе брифинга Захарова.
Ранее в МИД Германии назвали темы предстоящей встречи Лаврова и Мааса.
Переговоры пройдут в пятницу, 14 сентября, в Берлине.