Лавров и Маас в ходе переговоров обсудят ситуацию с СВПД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом намерен обсудить проблематику сохранения СВПД с учётом выхода из него США.

©Kay Nietfeld

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«В числе других тем для обсуждения — урегулирование конфликта в Сирии, кризиса на Украине, пути нормализации отношений Россия — ЕС, оздоровления взаимодействия по линии Россия — НАТО, обстановка на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке, проблематика сохранения СВПД с учётом выхода из него США, стратегической и региональной стабильности, нераспространения ОМУ, контроль над вооружениями и разоружение, включая аспекты ОЗХО», — заявила в ходе брифинга Захарова. Ранее в МИД Германии назвали темы предстоящей встречи Лаврова и Мааса. Переговоры пройдут в пятницу, 14 сентября, в Берлине.