Лавров и Маас в ходе переговоров обсудят ситуацию с СВПД

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом намерен обсудить проблематику сохранения СВПД с учётом выхода из него США.
Лавров и Маас в ходе переговоров обсудят ситуацию с СВПД
  • ©Kay Nietfeld
  • globallookpress.com

«В числе других тем для обсуждения — урегулирование конфликта в Сирии, кризиса на Украине, пути нормализации отношений Россия — ЕС, оздоровления взаимодействия по линии Россия — НАТО, обстановка на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке, проблематика сохранения СВПД с учётом выхода из него США, стратегической и региональной стабильности, нераспространения ОМУ, контроль над вооружениями и разоружение, включая аспекты ОЗХО», — заявила в ходе брифинга Захарова.

Ранее в МИД Германии назвали темы предстоящей встречи Лаврова и Мааса.

Переговоры пройдут в пятницу, 14 сентября, в Берлине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить