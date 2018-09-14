Глава МИД ФРГ отметил ключевую роль России в предотвращении гумкатастрофы в Идлибе

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия играет ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в Идлибе. Об этом сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

«Мы все знаем, что поставлено на карту. Речь идёт о предотвращении худшего — новой гуманитарной катастрофы… Россия играет в этом вопросе ключевую роль, и у нас есть надежды. Это мы будем обсуждать открыто», — сообщил глава МИД Германии.

По словам Мааса, в ходе предстоящей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он намерен обсудить ситуацию с возможным наступлением на последний опорный пункт боевиков, оставшийся в Идлибе.

Он добавил, что Германия будет согласна оказать помощь в восстановлении Сирии только в случае соблюдения определённых требований.

«Если в Сирии будет политическое решение, которое в конечном итоге приведёт к свободным выборам, мы готовы взять на себя ответственность за восстановление», — сообщил политик.

Он подчеркнул, что «ни русские, ни иранцы, ни турки не смогут справиться с этим в одиночку».

Переговоры между Лавровым и Маасом состоятся 14 сентября.

Ранее в МИД Германии назвали темы встречи двух министров по внешней политике.