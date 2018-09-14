Абэ заявил о готовности провести встречу с Путиным в конце года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре и декабре текущего года, а также отметил важность этих переговоров.

Об этом японский премьер заявил на дебатах в преддверии выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.

«Российско-японские встречи на высшем уровне в ноябре и декабре станут действительно важными», — цитирует его ТАСС.

Ранее Абэ заявил, что Москве и Токио следует «сломать скорлупу взаимного недоверия» для продвижения по вопросу заключения мирного договора.

Также японский политик заявил, что Владимир Путин посетит Японию с официальным визитом в июне 2019 года.