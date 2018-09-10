Путин планирует посетить Японию в июне 2019 года

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Российский президент Владимир Путин посетит Японию с официальным визитом в июне 2019 года, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам переговоров с российским лидером во Владивостоке.
Путин планирует посетить Японию в июне 2019 года
  • РИА Новости

«Мы встретимся в рамках G20 в Осаке, а потом в Токио проведём церемонию закрытия перекрёстных годов. Сегодня мы договорились об этом», — заявил Абэ.

Ранее стало известно, что бизнес-миссия из Японии посетит Курильские острова в начале октября.

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