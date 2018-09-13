Симоньян рассказала, что «подозреваемые» по делу Скрипалей вышли на неё сами
«Настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 Марта», — написала она в Telegram.
Симоньян отметила, что россияне отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, знают её по эфирам, читают соцсети и доверяют.
Ранее президент России Владимир Путин призвал «подозреваемых» по делу объявиться и поговорить со СМИ.
В начале сентября Лондон назвал имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. Ими оказались российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.