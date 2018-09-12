Социал-демократы Германии не поддержат возможный удар по Сирии без одобрения ООН
- Reuters
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Она подчеркнула, что запрет на использование силы — «основа международного миропорядка», передаёт ТАСС.
«Без решения Совета Безопасности ООН или — в свете парализации его работы — решения Генассамблеи ООН, которая может дать полномочия международному сообществу для военных действий, социал-демократы не будут поддерживать какое-либо насильственное вмешательство в ситуацию в Сирии», — отметила она.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге не исключила участия Германии в возможных ударах по Сирии.
При этом 10 сентября Налес подчеркнула, что СДПГ не одобрит участие ФРГ в сирийском конфликте.