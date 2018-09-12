Социал-демократы Германии не поддержат возможный удар по Сирии без одобрения ООН

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не поддержит возможный удар по Сирии без одобрения ООН, заявила председатель СДПГ Андреа Налес, выступая в бундестаге.
Социал-демократы Германии не поддержат возможный удар по Сирии без одобрения ООН
  • Reuters
  • © Ralph Orlowski

Она подчеркнула, что запрет на использование силы — «основа международного миропорядка», передаёт ТАСС.

«Без решения Совета Безопасности ООН или — в свете парализации его работы — решения Генассамблеи ООН, которая может дать полномочия международному сообществу для военных действий, социал-демократы не будут поддерживать какое-либо насильственное вмешательство в ситуацию в Сирии», — отметила она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге не исключила участия Германии в возможных ударах по Сирии.

При этом 10 сентября Налес подчеркнула, что СДПГ не одобрит участие ФРГ в сирийском конфликте

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