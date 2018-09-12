В бундестаге предупредили о последствиях в случае удара Германии по Сирии

Берлин в случае участия в ударах союзников по Сирии рискует вступить в конфронтацию с Москвой, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд, выступая в бундестаге.

«Это означало бы две вещи: участие Германии привело бы в Сирии к возникновению новых причин для бегства людей», — цитирует ТАСС политика.

Также, по его словам, в случае удара бундесвер «мог бы столкнуться с российскими силами».

«Война, столкновение с Россией... Госпожа Меркель, я не думаю, что вы действительно хотите этого», — добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, не исключила участия Вооружённых сил ФРГ в возможных ударах по Сирии в случае необходимости.

10 сентября председатель СДПГ Андреа Налес отметила, что партия не одобрит участие Германии в сирийском конфликте.