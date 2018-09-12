Меркель не исключила участия Германии в возможном ударе по Сирии

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге не исключила участия ВС ФРГ в военных ударах союзников по Сирии — в случае необходимости.
Меркель не исключила участия Германии в возможном ударе по Сирии
  • Reuters

«С самого начала говорить «нет», независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии», — цитирует ТАСС Меркель.

При этом она подчеркнула, что германское правительство будет действовать на основе Конституции и в рамках обязательств перед парламентом.

По её словам, приоритетом Германии в обеспечении мира «всегда являются политические усилия».

«Поэтому, разумеется, мы действуем в небольших группах в Сирии — вместе с астанинской группой и под эгидой ООН. Но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, — это тоже не может быть ответом», — отметила она.

Ранее председатель СДПГ Андреа Налес исключила возможность участия ФРГ в военных действиях против сирийских правительственных сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить