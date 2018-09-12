Меркель не исключила участия Германии в возможном ударе по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге не исключила участия ВС ФРГ в военных ударах союзников по Сирии — в случае необходимости.

«С самого начала говорить «нет», независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии», — цитирует ТАСС Меркель.

При этом она подчеркнула, что германское правительство будет действовать на основе Конституции и в рамках обязательств перед парламентом.

По её словам, приоритетом Германии в обеспечении мира «всегда являются политические усилия».

«Поэтому, разумеется, мы действуем в небольших группах в Сирии — вместе с астанинской группой и под эгидой ООН. Но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, — это тоже не может быть ответом», — отметила она.

Ранее председатель СДПГ Андреа Налес исключила возможность участия ФРГ в военных действиях против сирийских правительственных сил.