Путин рассказал Абэ о прогулке с Си Цзиньпином и предпочтениях в морепродуктах

Российский лидер Владимир Путин рассказал японскому премьеру Синдзо Абэ о своей прогулке по набережной с главой КНР Си Цзиньпином и признался, что селёдку любит больше, чем икру.

Как передаёт РИА Новости, глава государства провёл с Абэ беседу в неформальной обстановке перед началом пленарной сессии ВЭФ.

«Нас вчера тоже здесь с председателем Си Цзиньпином мёдом угощали, блинами. Мы ходили по рядам на набережной», — сказал Путин.

Отмечается, что рассказ президента России вызвал у японского премьера интерес и улыбку.

«Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селёдку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать», — добавил Путин.

11 сентября после переговоров Путин и Си Цзиньпин посетили выставку на полях ВЭФ-2018 и приготовили блины с икрой.