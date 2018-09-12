Путин рассказал Абэ о прогулке с Си Цзиньпином и предпочтениях в морепродуктах
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, глава государства провёл с Абэ беседу в неформальной обстановке перед началом пленарной сессии ВЭФ.
«Нас вчера тоже здесь с председателем Си Цзиньпином мёдом угощали, блинами. Мы ходили по рядам на набережной», — сказал Путин.
Отмечается, что рассказ президента России вызвал у японского премьера интерес и улыбку.
«Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селёдку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать», — добавил Путин.
11 сентября после переговоров Путин и Си Цзиньпин посетили выставку на полях ВЭФ-2018 и приготовили блины с икрой.