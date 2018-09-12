Мэттис: США не имеют свидетельств наличия химоружия у сирийской оппозиции

Соединённые Штаты не располагают свидетельствами наличия химического оружия в руках сирийской оппозиции. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«На данный момент мы видим ноль свидетельств, что оппозиция располагает каким-либо химическим потенциалом, несмотря на неоднократные утверждения России», — приводит слова Мэттиса пресс-служба Министерства обороны США.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.

Также сообщалось, что жители сирийского Идлиба рассказали о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Как отмечается, для этого в населённый пункт прибыли съёмочные группы ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала.