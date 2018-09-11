В МИД России предостерегли США от опасных шагов в Сирии

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Министерство иностранных дел России предостерегает Соединённые Штаты и их союзников от новых опасных шагов в Сирийской Арабской Республике, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В МИД России предостерегли США от опасных шагов в Сирии
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Несмотря на то что технический секретариат ОЗХО уже неоднократно подтверждал полное уничтожение под международным контролем военно-химического потенциала Сирии, на Дамаск вновь обрушился шквал обвинений и угроз в связи с его якобы намерением применить отравляющие химвещества в провинции Идлиб», — говорится в сообщении дипломата.

По её словам, при этом никакой информации или запросов от Вашингтона в ОЗХО не поступало, что «лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной «тройки».

Захарова отметила, что основой этих намерений, судя по всему, служат «соображения антиправового порядка».

«Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов», — подытожила она.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.

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