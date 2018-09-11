Лавров примет участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в конце сентября, которое пройдёт под председательством президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

«Да, министр Лавров будет участвовать», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

По данным агентства, темой заседания СБ ООН 26 сентября будет ситуация вокруг Ирана.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани заявил о намерении Тегерана продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.