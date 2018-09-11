Лавров примет участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
«Да, министр Лавров будет участвовать», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.
По данным агентства, темой заседания СБ ООН 26 сентября будет ситуация вокруг Ирана.
Ранее иранский лидер Хасан Рухани заявил о намерении Тегерана продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.