Вице-президент Ирана исключил переговоры с США в условиях санкционного давления
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«Как бы то ни было, это неприемлемо, когда США вводят в отношении Ирана санкции, а потом требуют переговоров», — цитирует политика агентство Tansim.
Он отметил, что Иран никогда не согласится на подобные условия.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты не прекращают посылать Тегерану сигналы с просьбой начать двусторонние переговоры.
Также Рухани заявил о намерении Ирана продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.