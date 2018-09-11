Вице-президент Ирана исключил переговоры с США в условиях санкционного давления

Иран не пойдёт на переговоры с Соединёнными Штатами, находясь под санкциями, заявил иранский вице-президент Эсхак Джахангири.

«Как бы то ни было, это неприемлемо, когда США вводят в отношении Ирана санкции, а потом требуют переговоров», — цитирует политика агентство Tansim.

Он отметил, что Иран никогда не согласится на подобные условия.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты не прекращают посылать Тегерану сигналы с просьбой начать двусторонние переговоры.

Также Рухани заявил о намерении Ирана продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.