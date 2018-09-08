Рухани заявил, что США посылают Ирану сообщения с просьбами начать переговоры

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты не прекращают посылать Тегерану сигналы с просьбой начать двусторонние переговоры.

«С одной стороны, они пытаются оказать давление на людей Ирана, с другой — ежедневно и различными методами посылают сообщения о том, что нам следует начать совместные переговоры», — приводит слова Рухани The Hindu.

Ранее он заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом не имеют смысла, после того как американский лидер подписал указ о санкциях против Тегерана.

Также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил возможность встречи Хасана Рухани с Дональдом Трампом.