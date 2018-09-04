Трамп проведёт заседание Совбеза ООН «по важному региональному вопросу»

Президент США Дональд Трамп намерен лично провести в конце сентября заседание Совета Безопасности ООН «по важному региональному вопросу».

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США в ООН Никки Хейли.

«Трамп намерен провести в рамках Недели высокого уровня встречу глав государств и глав правительств по глобальным проблемам и возглавить сессию Совета Безопасности по важному региональному вопросу, когда приедет в Нью-Йорк в конце сентября», — говорится в заявлении.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление Никки Хейли об отношениях Москвы и Вашингтона.