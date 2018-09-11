Консульство Ирана в Басре возобновило работу в новом здании

Иранское консульство в иракском городе Басра продолжило работу в новом здании. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.

По словам дипломата, после поджога консульства для дипмиссии было выбрано новое здание.

Как уточняет агентство, иранская сторона арендовала старое здание и не имела на него прав собственности.

Ранее сообщалось о двух погибших и 45 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что митингующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

Тысячи демонстрантов требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.