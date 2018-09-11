Консульство Ирана в Басре возобновило работу в новом здании

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Иранское консульство в иракском городе Басра продолжило работу в новом здании. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.
Консульство Ирана в Басре возобновило работу в новом здании
  • Reuters

По словам дипломата, после поджога консульства для дипмиссии было выбрано новое здание.

Как уточняет агентство, иранская сторона арендовала старое здание и не имела на него прав собственности.

Ранее сообщалось о двух погибших и 45 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что митингующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры. 

Тысячи демонстрантов требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

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