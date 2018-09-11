Консульство Ирана в Басре возобновило работу в новом здании
- Reuters
По словам дипломата, после поджога консульства для дипмиссии было выбрано новое здание.
Как уточняет агентство, иранская сторона арендовала старое здание и не имела на него прав собственности.
Ранее сообщалось о двух погибших и 45 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что митингующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.
Тысячи демонстрантов требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.