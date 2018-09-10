Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»
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- РИА Новости
«Сейчас американцы лишь констатируют свершившиеся факты, описывая перспективы Северного морского пути для России. Огромный потенциал этого торгового маршрута разглядели ещё в СССР, потому Арктика стала стратегическим приоритетом для Москвы», — заявил он.
Как считает Штоль, СМП даёт колоссальную экономию по времени и средствам в сравнении с поставками через Суэцкий канал.
Со своей стороны, независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Северный морской путь действительно является российским достоянием.
«Туда вкладывались и вкладываются большие средства. Мы намерены развивать его в дальнейшем», — добавил он.
Ранее директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов оценил публикацию о СМП.