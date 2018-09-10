Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»

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Профессор Дипломатической академии МИД России, эксперт Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».
Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Сейчас американцы лишь констатируют свершившиеся факты, описывая перспективы Северного морского пути для России. Огромный потенциал этого торгового маршрута разглядели ещё в СССР, потому Арктика стала стратегическим приоритетом для Москвы», — заявил он.

Как считает Штоль, СМП даёт колоссальную экономию по времени и средствам в сравнении с поставками через Суэцкий канал.

Со своей стороны, независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Северный морской путь действительно является российским достоянием.

«Туда вкладывались и вкладываются большие средства. Мы намерены развивать его в дальнейшем», — добавил он.

Ранее директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов оценил публикацию о СМП.

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