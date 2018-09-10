Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»

Профессор Дипломатической академии МИД России, эксперт Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».

«Сейчас американцы лишь констатируют свершившиеся факты, описывая перспективы Северного морского пути для России. Огромный потенциал этого торгового маршрута разглядели ещё в СССР, потому Арктика стала стратегическим приоритетом для Москвы», — заявил он.

Как считает Штоль, СМП даёт колоссальную экономию по времени и средствам в сравнении с поставками через Суэцкий канал.

Со своей стороны, независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Северный морской путь действительно является российским достоянием.

«Туда вкладывались и вкладываются большие средства. Мы намерены развивать его в дальнейшем», — добавил он.

Ранее директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов оценил публикацию о СМП.