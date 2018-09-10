Эксперт оценил сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»
- РИА Новости
По словам эксперта, таяние льдов — это не катастрофа, а естественный процесс.
«Если брать глобальную экономику, то у каждой страны своя зона ответственности: есть общегеографическое понятие МГРТ — международное географическое разделение труда», — сказал он.
Кирилов добавил, что в таком случае у Москвы появится ещё одна глобальная задача — организация безопасности мореплавания в арктических водах, чем Россия и СССР когда-то и занимались.
Ранее газета The Washington Post написала, что если Северный морской путь станет российским «Суэцким каналом», страна будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.