Эксперт оценил сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»

Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».

По словам эксперта, таяние льдов — это не катастрофа, а естественный процесс.

«Если брать глобальную экономику, то у каждой страны своя зона ответственности: есть общегеографическое понятие МГРТ — международное географическое разделение труда», — сказал он.

Кирилов добавил, что в таком случае у Москвы появится ещё одна глобальная задача — организация безопасности мореплавания в арктических водах, чем Россия и СССР когда-то и занимались.

Ранее газета The Washington Post написала, что если Северный морской путь станет российским «Суэцким каналом», страна будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.