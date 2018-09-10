Симоньян прокомментировала предложение лишить RT лицензии в Шотландии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение шотландского политика, члена палаты общин Британии Кристин Джардин лишить телеканал лицензии на вещание.

«В связи со всё ещё висящей над Великобританией угрозой отравления «Новичком» (А-234. — RT) шотландские либерал-демократы предложили немедленно отобрать у нас лицензию на вещание. Потому что мы — «рука пропаганды Кремля», — написала она в Telegram-канале.

Член палаты общин Британии Кристин Джардин во время осеннего съезда шотландских либерал-демократов призвала лишить RT лицензии, поскольку телеканал, по её словам, проявил себя как «рука пропаганды Кремля».

Ранее французские власти опубликовали доклад, в котором рекомендовали не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на публикацию.

29 июня Симоньян рассказала, что на Западе разрабатываются механизмы, по которым будет составлен список «белых СМИ».

В марте 2018 года после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, в котором британская сторона бездоказательно обвиняет Россию, несколько британских парламентариев призвали ввести ограничительные меры в отношении RT в Великобритании, в том числе отозвать лицензию на вещание телеканала. 18 апреля британский медиарегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении RT.