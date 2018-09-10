Симоньян прокомментировала предложение лишить RT лицензии в Шотландии
«В связи со всё ещё висящей над Великобританией угрозой отравления «Новичком» (А-234. — RT) шотландские либерал-демократы предложили немедленно отобрать у нас лицензию на вещание. Потому что мы — «рука пропаганды Кремля», — написала она в Telegram-канале.
Член палаты общин Британии Кристин Джардин во время осеннего съезда шотландских либерал-демократов призвала лишить RT лицензии, поскольку телеканал, по её словам, проявил себя как «рука пропаганды Кремля».
Ранее французские власти опубликовали доклад, в котором рекомендовали не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на публикацию.
29 июня Симоньян рассказала, что на Западе разрабатываются механизмы, по которым будет составлен список «белых СМИ».
В марте 2018 года после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, в котором британская сторона бездоказательно обвиняет Россию, несколько британских парламентариев призвали ввести ограничительные меры в отношении RT в Великобритании, в том числе отозвать лицензию на вещание телеканала. 18 апреля британский медиарегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении RT.