Симоньян прокомментировала предложение лишить RT лицензии в Шотландии

Короткая ссылка
RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение шотландского политика, члена палаты общин Британии Кристин Джардин лишить телеканал лицензии на вещание.
Симоньян прокомментировала предложение лишить RT лицензии в Шотландии

    «В связи со всё ещё висящей над Великобританией угрозой отравления «Новичком» (А-234. — RT) шотландские либерал-демократы предложили немедленно отобрать у нас лицензию на вещание. Потому что мы — «рука пропаганды Кремля», — написала она в Telegram-канале.

    Член палаты общин Британии Кристин Джардин во время осеннего съезда шотландских либерал-демократов призвала лишить RT лицензии, поскольку телеканал, по её словам, проявил себя как «рука пропаганды Кремля».

    Ранее французские власти опубликовали доклад, в котором рекомендовали не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на публикацию.

    29 июня Симоньян рассказала, что на Западе разрабатываются механизмы, по которым будет составлен список «белых СМИ».

    В марте 2018 года после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, в котором британская сторона бездоказательно обвиняет Россию, несколько британских парламентариев призвали ввести ограничительные меры в отношении RT в Великобритании, в том числе отозвать лицензию на вещание телеканала. 18 апреля британский медиарегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении RT.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить