Симоньян назвала лицемерным французский доклад об RT и Sputnik
«Нас обвиняют во всех смертных грехах, в распространении фейков и этим самым распространяют фейки, потому что обвиняют нас, как это было во время предвыборной кампании (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона, в том, что мы публиковали фейковые статьи, которых мы никогда не публиковали... Все старые предрассудки, особенно в этих министерствах и ведомствах, сильны как никогда, и они выливаются вот в такие смешные и забавные доклады», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 24».
Как она отметила, заявление авторов документа в его вступительной части о том, что он не должен считаться официальной позицией французского правительства, является лицемерным.
«Это очень лицемерная позиция, как и вообще вся эта западная песня про демократию и свободу слова», — отметила Симоньян.
Ранее власти Франции опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.
Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя выпущенный доклад, заявил, что в случае отказа в аккредитации во Франции RT и Sputnik Россия может принять ответные меры в отношении французских СМИ.