Симоньян назвала лицемерным французский доклад об RT и Sputnik

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Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян назвала смешным доклад с предложением не выдавать аккредитации работникам телеканала и агентства во Франции, а позицию его авторов — лицемерной.
Симоньян назвала лицемерным французский доклад об RT и Sputnik

    «Нас обвиняют во всех смертных грехах, в распространении фейков и этим самым распространяют фейки, потому что обвиняют нас, как это было во время предвыборной кампании (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона, в том, что мы публиковали фейковые статьи, которых мы никогда не публиковали... Все старые предрассудки, особенно в этих министерствах и ведомствах, сильны как никогда, и они выливаются вот в такие смешные и забавные доклады», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 24».

    Как она отметила, заявление авторов документа в его вступительной части о том, что он не должен считаться официальной позицией французского правительства, является лицемерным.

    «Это очень лицемерная позиция, как и вообще вся эта западная песня про демократию и свободу слова», — отметила Симоньян.

    Ранее власти Франции опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

    Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя выпущенный доклад, заявил, что в случае отказа в аккредитации во Франции RT и Sputnik Россия может принять ответные меры в отношении французских СМИ.

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