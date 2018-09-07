Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на опубликованный во Франции доклад о RT

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованный во Франции доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.
Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на опубликованный во Франции доклад о RT

    Она напомнила, что во Франции 4 сентября был опубликован доклад на тему манипулирования информацией, подготовленный аналитическими центрами при МИД и Минобороны Франции.

    «Данный документ, который даже с натяжкой нельзя назвать экспертным в силу его насыщенности безапелляционными утверждениями и пропагандистскими штампами, порождает такой открытый антироссийский настрой и резкие враждебные выпады в отношении нашей прессы, которая работает во Франции», — сказала она.

    Как подчеркнула Захарова, во Франции открыто называют RT и Sputnik пропагандистами и, в частности, говорят о том, что они не могут претендовать на то, чтобы называться СМИ.

    «Мало того, в этом докладе утверждается, что эти информационные ресурсы занимаются исключительно пропагандой. При этом каких-либо доказательств или даже аргументации в поддержку подобных допущений не приводится в принципе, что, на мой взгляд, и является примером фейковой сущности, с которой предлагается бороться», — отметила она.

    Дипломат призвала ОБСЕ отреагировать на публикацию доклада во Франции.

    «Мы рассчитываем на должную реакцию профильных международных институтов и НПО. Это нельзя оставлять без реакции. В первую очередь ждём комментария от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезира, его экспертную оценку», — указала она.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала смешным доклад с предложением не выдавать аккредитации работникам телеканала и агентства во Франции. 

    В середине июля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность действиями властей Франции в отношении RT. 

    RT ведёт прямую трансляцию.

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