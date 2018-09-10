Эксперт оценил сообщения СМИ о возможности удара США по силам России в Сирии

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Анастасия Румянцева
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии.
Эксперт оценил сообщения СМИ о возможности удара США по силам России в Сирии
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«США сейчас пытаются сохранить своё превосходство в регионе и показать союзникам, что они лидеры, в том числе в военной части. Они пытаются найти любой предлог и показать всему миру, что способны проводить крупномасштабные военные операции в сжатые сроки и достигать результатов. Однако происходящее в Идлибе не позволяет США продемонстрировать ситуацию, какой они хотят её видеть. Они попали в определённую ловушку», — отметил Судаков.

Эксперт добавил, что военные США готовы нанести удар, но он может привести к столкновению российских и американских интересов.

«Трамп находится в ловушке: не ударить нельзя, а если ударишь, то будут серьёзные потери. На кону его репутация как мирового лидера, а с другой стороны — возможность переизбрания на второй срок и формирование абсолютного большинства в сенате и конгрессе. Полагаю, что Трампу в третий раз не удастся отбомбить пустыню и отчитаться об этом, ему нужно что-то сделать, он теряет избирателя. Он может рискнуть и нанести серьёзный удар», — заключил Судаков.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон рассматривает военные варианты в отношении Ирана и России в Сирии.

Подробнее — в материале RT.

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