СМИ: Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии

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Президент США Дональд Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
СМИ: Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии
  • Reuters

По данным журнала, «Пентагон работает над военными вариантами, в то время как Трамп ещё не определился», вероятно ли силовое решение в отношении войск, «поддерживающих сирийского лидера Башара Асада».

При этом издание отмечает, что США могли бы использовать и точечные экономические меры в отношении сирийских властей в ответ на «военные удары».

«Мы располагаем политическими инструментами, в нашем распоряжении есть и экономические инструменты. Существует множество различных способов, к которым мы могли бы прибегнуть, если Асад совершит неосторожный, опасный шаг», — добавил собеседник журнала.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направили дополнительный военный контингент в гарнизон Эт-Танф в Сирии.

Также СМИ передавали, что Министерство обороны Германии изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада.

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