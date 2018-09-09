СМИ: США направили в Сирию дополнительные войска

Соединённые Штаты направили дополнительный военный контингент в гарнизон Эт-Танф в Сирии, сообщает Fox News со ссылкой на источники из оборонной сферы США.

По данным телеканала, Вашингтон направил в гарнизон более 100 морских пехотинцев.

Ранее силы коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, начали военные учения по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* в восточной части Сирии.

Уточняется, что учения проводятся в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.