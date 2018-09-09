Миссия ООН в Ираке призвала власти принять решительные меры против насилия в Басре

Короткая ссылка
Специальный представитель Генсека ООН, глава миссии по оказанию помощи Ираку (UNAMI) Ян Кубиш призвал власти Ирака предпринять решительные действия против инициаторов насильственных действий в городе Басра.
Миссия ООН в Ираке призвала власти принять решительные меры против насилия в Басре
  • Reuters

«Специальный представитель осуждает насилие в Басре... и призывает власти обеспечить законность и порядок и принять решительные меры против зачинщиков насилия, против провокаторов и злоумышленников с разрушительной политической программой действий, направленной на то, чтобы посеять хаос», — говорится в заявлении миссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что власти Ирака с 8 сентября ввели в провинции Басра комендантский час.

Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить