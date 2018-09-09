Миссия ООН в Ираке призвала власти принять решительные меры против насилия в Басре

Специальный представитель Генсека ООН, глава миссии по оказанию помощи Ираку (UNAMI) Ян Кубиш призвал власти Ирака предпринять решительные действия против инициаторов насильственных действий в городе Басра.

«Специальный представитель осуждает насилие в Басре... и призывает власти обеспечить законность и порядок и принять решительные меры против зачинщиков насилия, против провокаторов и злоумышленников с разрушительной политической программой действий, направленной на то, чтобы посеять хаос», — говорится в заявлении миссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что власти Ирака с 8 сентября ввели в провинции Басра комендантский час.

Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.