СМИ рассказали подробности о подозреваемых по делу Скрипалей россиянах

Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, фигурирующие в деле об отравлении в Солсбери, выдавали себя за предпринимателей для получения британских виз, сообщает Daily Telegraph.

По данным источника издания, россияне заявили представителям Британии, что работают в сфере международной торговли.

Russian hitmen 'posed as businessmen' to gain entry into the UKhttps://t.co/1A6rhNKYp0pic.twitter.com/kqo1pbM8Xz — The Telegraph (@Telegraph) 6 сентября 2018 г.

По его словам, они путешествовали под ненастоящими именами.

Ранее в МИД России назвали классическим примером дезинформации публикацию фото и имён россиян по делу об отравлении в Солсбери.

Сам Петров прокомментировал в разговоре с RT возможную причастность к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль.