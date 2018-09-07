СМИ рассказали подробности о подозреваемых по делу Скрипалей россиянах
- Reuters
По данным источника издания, россияне заявили представителям Британии, что работают в сфере международной торговли.
Russian hitmen 'posed as businessmen' to gain entry into the UKhttps://t.co/1A6rhNKYp0pic.twitter.com/kqo1pbM8Xz— The Telegraph (@Telegraph) 6 сентября 2018 г.
По его словам, они путешествовали под ненастоящими именами.
Ранее в МИД России назвали классическим примером дезинформации публикацию фото и имён россиян по делу об отравлении в Солсбери.
Сам Петров прокомментировал в разговоре с RT возможную причастность к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль.