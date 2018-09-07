СМИ рассказали подробности о подозреваемых по делу Скрипалей россиянах

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Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, фигурирующие в деле об отравлении в Солсбери, выдавали себя за предпринимателей для получения британских виз, сообщает Daily Telegraph.
СМИ рассказали подробности о подозреваемых по делу Скрипалей россиянах
  • Reuters

По данным источника издания, россияне заявили представителям Британии, что работают в сфере международной торговли.

По его словам, они путешествовали под ненастоящими именами.

Ранее в МИД России назвали классическим примером дезинформации публикацию фото и имён россиян по делу об отравлении в Солсбери. 

Сам Петров прокомментировал в разговоре с RT возможную причастность к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль.

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