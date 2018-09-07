Политолог прокомментировал сообщения СМИ о поддержке Меркель действий России в Сирии

Профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о значимости военных действий России в Сирии.

«В данном случае мы видим дипломатический шаг, когда Меркель вынуждена признать значимость деятельности России в Сирии, и вместе с тем сохраняется общая западная позиция по нежеланию восстановления власти законного правительства, которую сейчас олицетворяет президент Башар Асад», — выразил мнение эксперт.

По его словам, Германия заинтересована в урегулировании конфликта в Сирии из-за миграционного вопроса, однако не предпринимает для этого активных действий.

«Миграционный кризис очень важен. Германия приняла основной удар на себя именно из-за позиции Меркель, которая была предельно либеральной. Её призывают к ответственности политики и население Германии, поэтому она вынуждена показать, что озабочена урегулированием в Сирии. В таком случае поток беженцев сократится, а некоторые, возможно, смогут возвратиться на родину. Но, чтобы эту проблему решить, необходимо активно участвовать в этом. Германия входит в американскую коалицию, которая ведёт борьбу против отдельных радикальных террористов, но не проявляет большого желания участвовать в политическом урегулировании из-за того, что в результате Дамаск полностью вернёт власть над Сирией... В данном случае интересы России, сирийского народа и западной коалиции с участием Германии достаточно серьёзно расходятся», — отметил он.

Политолог также добавил, что дипломатический подход Германии к урегулированию ситуации в Сирии не способствует стабилизации в стране.

«Германия солидаризируется с американской деятельностью, в том числе военной, но напрямую участия не принимает, больше на уровне заявлений, дипломатических отношений. Этот подход, с нашей точки зрения, неконструктивен, он не способствует стабилизации в стране, а всего лишь переводит акцент на другие проблемы. А надо восстанавливать конституционный порядок», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель впервые выступила в поддержку действий России в Сирии. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.