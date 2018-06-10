В Берлине заявили о важной роли Москвы в урегулировании на Украине и в Сирии

Россия необходима в урегулировании ситуации на Украине и в Сирии, а также в процессе разоружения в мире, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила в интервью ARD.

«Нам необходима Россия для переговоров по разоружению, для переговоров по Украине, и нам нужна Россия для политических решений применительно к Сирии», — приводит высказывание канцлера РИА Новости.

По словам Меркель, ради этих целей она лично ведёт переговоры с Россией.

«Мы должны оставаться в диалоге с Россией. Нет мирного решения для Сирии, нет мирного решения для Украины без России», — добавила она.

Ранее канцлер ФРГ допустила возвращение России в G8 при реализации Минских соглашений.