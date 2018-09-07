Лавров показал свой любимый мем про подозреваемых в отравлении Скрипалей
Как отмечает телеканал, главе российского внешнеполитического ведомства показались забавными стилизованные особым образом фотографии юмористов Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, под которыми подписаны имена подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова.
эти? pic.twitter.com/UHIdSWtkur— Сергей С.В (@sokolovs3461) 5 сентября 2018 г.
Мем был сделан таким образом, что фото похожи на снимки, которые показали британские власти в связи с расследованием инцидента в Солсбери.
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория отметила, что внешность людей на опубликованных Британией снимках типична, граждан с такими данными в России очень много.
6 сентября Александр Петров, чьё имя фигурирует в деле об отравлении в Солсбери, прокомментировал в разговоре с RT возможную причастность к покушению на Скрипалей.